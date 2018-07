Minori Messa alla Basilica di Santa Trofimena domenica su Rai Uno

Minori , Costiera amalfitana . Messa di Santa Trofimena domenica su Rai Uno . La S. Messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Basilica Santa Trofimena in MINORI (SA)

Regia: Michele Totaro

Commento: Elena Bolasco