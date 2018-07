Minori Messa alla Basilica di Santa Trofimena domenica su Rai Uno DIRETTA

Minori , Costiera amalfitana . Per il 225 esimo anniversario del secondo ritrovamento delle reliquie la Messa di Santa Trofimena domenica su Rai Uno . La S. Messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Basilica Santa Trofimena in MINORI (SA)

Regia: Michele Totaro

Commento: Elena Bolasco

La celebrazione, presieduta dall’arcivescovo Orazio Soricelli. Concelebreranno il parroco don Ennio Paolillo e don Gennaro Giordano, vicario parrocchiale. Assisterà il diacono Raffaele Mansi.

Fra i presenti il sindaco Andrea Reale e autorità del paese.

I canti saranno eseguiti dal Coro polifonico “Amici di San Francesco” di Minori diretto dal M° Candido Del Pizzo, accompagnati all’organo da Antonio Porpora.

Il servizio liturgico sarà prestato dai ministranti della parrocchia, coordinati da don Pasquale Gargano, cerimoniere arcivescovile.

Santa Trofimena , seguita da Positanonews con foto e video, è stata in peregrinatio per la Costa d’ Amalfi, Scala, Ravello, Maiori, Cetara, ricordiamo che è copatrona della Divina

Auguri a tutti i minoresi vicini e lontani e al nostro Gaspare Apicella che ha compiuto proprio in questa occasione soli 76 anni…

Qui il link della diretta