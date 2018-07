Minori, l’attore Noah Taylor torna in Costiera: pranzo al ristorante “Giardiniello”

Continuano ad arrivare vip in Costiera Amalfitana. Questa volta è tornato nei territori della Divina l’attore inglese Noah Taylor. Taylor, che già lo scorso anno aveva fatto visita alla Costiera, per la precisione a Praiano, si è fatto coccolare al ristorante Giardiniello di Minori.

Taylor si è messo in luce nel 1996 grazie all’interpretazione di David Helfgott in Shine di Scott Hicks. In seguito ha ottenuto una parte in Quasi famosi di Cameron Crowe e questo gli spalanca le porte di Hollywood, con Crowe ha lavorato anche nel 2001 in Vanilla Sky, ma Taylor ha preso parte a film come Lara Croft: Tomb Raider, Tomb Raider: La culla della vita, E morì con un felafel in mano e Max, in quest’ultimo ha interpretato la parte di Adolf Hitler.