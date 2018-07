Minori : l’artista Mario Apuzzo in omaggio

Mario Apuzzio, artista a tutto campo che si diletta di pittura, scultura e ,perchè no, di filosofia poetica, ritorna a grandi passi (nonostante la statura) a Minori sua seconda Patria, con la sua XENIART

L’artista vanta origini minoresi per cui, nonostante i tours artistici per la Campania ed altre regioni, alla fine approda sempre bel borgo di origini romane con una storia. che si,adatta molto all’estro di Apuzzo Al momento è in preparazione, quale immenso omaggio a Minori, qualcosa di impertante artisticamente e che fra qualche giorno Mario ci confiderà affidandoci il programma di eventi culturali, legati alla sua arte, che certamente chiameranno a Minori artisti e studiosi vari. Molto ha contribuito alla sua opera l’amicizia e la frequantazione con Aldo Masullo, Margherita Hack, Uto Ughi, Gualtiero Marchesi, Stefano Rodotà, ed altri