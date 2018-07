Minori, iniziati i lavori al campo “Leo Lieto”. I promotori della petizione: “L’impegno paga sempre”

Buone notizie giungono da Minori dove sono partiti i lavori sul campo “Leo Lieto”. I promotori della petizione per il rifacimento del manto erboso, sono soddisfatti del risultato raggiunto, grazie alla notevole partecipazione dei cittadini della Città del Gusto alla raccolta firme. Pubblichiamo, integralmente, la nota del comitato:

L’impegno paga sempre. Due notti fa sono iniziati i lavori di riadeguamento dell’impianto sportivo polivalente “Leo Lieto” di Minori, dopo un susseguirsi di date e di smentite.

In seguito al confronto Sindaco-promotori della petizione e la conseguente delibera di Giunta, approvata in Consiglio comunale il 9 di luglio, finalmente la ditta incaricata ha messo mano all’opera di rimozione del vecchio manto erboso: tali lavori, a quanto pare, saranno effettuati di notte per non recare disagi.

Secondo i promotori della petizione, è stata una grande vittoria, ottenuta grazie ad uno strumento di partecipazione democratica, come la petizione. Attraverso un costante impegno, si è riusciti a smuovere le acque e a far intervenire l’amministrazione con decisione su tema che sta a cuore ai giovani minoresi e non.