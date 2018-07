Minori. Il Gruppo Consiliare di Minoranza: “Dimissioni e Subito”

Non può essere un caso, sempre più spesso la nostra amministrazione si trova al centro di vicende giudiziarie , nonostante il nostro ruolo di vigilanza sia stato riconosciuto, in maniera univoca, in termini di serietà ed affidabilità, ribadire ancora una volta “ lo avevamo detto”, serve davvero a poco , pagine e pagine di relazioni, informative ,interrogazioni, interpellanze e quant’altro non sono bastate per fare tornare indietro i Reali artefici di questo pastrocchio

Alla vigilia della festa della nostra patrona, giunge la notizia del rinvio a giudizio per l’amministratore della società Miramare srl , la nuova creatura tanto cara al Sindaco Reale e al suo vice, al punto da far accelerare tutte le procedure commettendo ancora svariati errori . Questo continuo sfoggio di superiorità ,che prevarica tutto e tutti, arrivando al delirio di onnipotenza, dove tutte le regole anche le più elementari , quelle morali, vengono calpestate, forse alterate nella lucidità .

Dimissioni, e subito, in primis dell’ amministratore come anticipammo in consiglio comunale . Ma dimissioni per il Sistema , come lo chiamammo il giorno successivo al nostro insediamento , dimissioni per chi l’ immondizia non la paga nonostante decida le aliquote per tutti , dimissioni per chi grazie a questo sistema inventa un lavoro da manager per chi fino a ieri aveva problemi a sbarcare il lunario, dimissioni per chi, come questa maggioranza ,ha più che raddoppiato i costi del servizio , dimissioni per chi continua a portare malaffare in questo paese , per chi non tiene conto della salute delle persone facendo proliferare antenne e quant’altro e per quelle persone che pur di guadagnare, non badano nemmeno alla salute dei propri figli , per quelle persone che sono divenuti i padroni incontrastati di casa nostra , ai quali prima o poi dovremo chiedere il permesso di uscire di casa oltre che di consentirci un tuffo a mare , a quelli che alle spalle continueranno ad accoltellare il cittadino che lavora ,a quelli che acquisteranno casa nostra al prezzo di stoch , a quelli a cui tutto è consentito .

Il gruppo Consiliare Progetto per Minori