Minori, i fuochi di Santa Trofimena nel bellissimo scatto di Michele Abbagnara

Ieri sera allo scoccare delle 23,30, la Fireworks Events di Sant’Antimo di Napoli, ha illuminato lo specchio d’acqua antistante alla cittadina di Minori, per i festeggiamenti in onore di Santa Trofimena. La grandiosa scena dello spettacolo pirotecnico, ha esaltato la bellezza della Città della Musica e tale meraviglia è stata immortalata da Michele Abbagnara, in un bellissimo e suggestivo scatto, in cui cielo e mare sono fusi, facendo da sfondo ai fuochi d’artificio.