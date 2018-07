Minori e i passi carrabili, perchè non vengono tassati. Una riflessione di Gaspare Apicella

Minori, Costiera amalfitana . Domanda ai responsabili dell’economato del Comune di Minori e ai responsabili politici dell’amministrazione : sapete per caso quanti soldi perdono le traballanti casse comunali se non vengono tassati i passi carrabili e se i proprietari non versano alcun euro????

Per una maggioere chiarezza su quanto noi andiamo, invano, predicando da anni, rimandiamo agli interessati la lettura di un esauriente articolo, a firma Gianluca Sollazzo, comparso sulle pagine de Il Mattino di Salerno (pag. 25) in cui si riferisce dei problemi legati ai passi carrabili in alcune zone centrali di Salerno città

E Minori…..????????