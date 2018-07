Minori, costa d’Amalfi: riqualificazione urbana….con aiutino

Le lamentele non si sprecano, i disagi non mancano,, i suggerimenti sono costanti: ciò nonostante l’assetto urbano del borgo di Minori non rispecchia le attese ed i desideri di tutti, turisti e residenti.

E allora, visto che qualche cittadino si è quasi stancato di proporre suggerimenti (alcuni messi in essere ma molti, troppi inascoltati), si consiglia a tutti, al di là delle chiacchiere da marciapiede, di portare a discussione consiliare la possibilità di rivolgersi altrove,. oppure di farsi notare da una di quelle associazioni no profit per risolvetre alcuni seri problemi.

Come la inglese Safer con sede a Londra, seconda patria di molti minoresi, ha deciso di intervenire con una donazione di 102 mila euro per la riqualificazione dei semafori di Napoli, potrebbe accadere che si possa impietosire per Minori ed intervenire con una donazione a suo favore.

La speranza è sempre l’ultima a morire.