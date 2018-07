Minori, convocato il Consiglio Comunale per lunedì: si parlerà anche dell’impianto sportivo Lieto

E’ stato convocato per lunedì prossimo, 9 giugno alle ore 18,30, il Consiglio Comunale a Minori, in Costiera Amalfitana. Si parla di seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, e per il giorno successivo, 10 giugno, alle ore 19:45 in seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare di questo Comune.

Questo l’ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 23.04.2018, DEL 17.05.2018 E DEL 12.06.2018;

2. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.49 DEL 31.05.2018 AVENTE AD OGGETTO:”MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “LEO LIETO” SUL LUNGOMARE CALIFORNIA – VARIAZIONE DI BILANCIO”;

3. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.51 DEL 12.06.2018 AVENTE AD OGGETTO: ” “ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI ANNUALITA’2016/2017. APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO VARIAZIONE DI BILANCIO”;

4. VARIAZIONI DI BILANCIO –D.LGS. N.267/2000 ART.175;

5. ART. 194 lett.a) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2018 – SENTENZE GIUDICE DI PACE;

6. RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DI MINORI DAL