Minori, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 31: si parlerà anche di bilancio di previsione triennio 2018/2020

Il Comune di Minori ha fatto sapere poco fa che è convocato il Consiglio Comunale per il giorno 31 luglio 2018 alle ore 18,30 in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, e per il giorno 01-08-2018 alle ore

19:45 in seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare di questo Comune.

Questi gli argomenti che verranno trattati:

1. BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D .LGS. 267/2000- VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO;

2. STATUTO SOCIETÀ PUBBLICA “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” – APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNITARIO E DEL COMITATO TECNICO PER IL CONTROLLO ANALOGO E DELLO SCHEMA DEI PATTI PARASOCIALI;

3. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CAVA – COSTA D’AMALFI – APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AI FINI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE S2.;

4. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021.