Minori: Chiesa e Turismo a braccetto

Minori, Costiera amalfitana. Una riflessione di Gaspare Apicella imprenditore alberghiero eccellente, attento e scrupolose professore del glorioso Istituto Turistico di Amalfi e giornalista storico della Divina da decenni, di cui l’ultimo trascorso con Positanonews. Una voce che ha appena compiuto soli 76 anni , e gli facciamo gli auguri di cuore, da ascoltare sempre con piacere.

La chiesa di Minori è in continuo fermento anche grazie alle celebraziioni per il 225 anniversario del ritrovamento del corpo della Santa Trofimena, l’occultamento della quale, per preservarlo dalle incursioni piratesche mirate, avvenne in luogo talmente sicuro da farlo dimenticare per decenni. Don Ennio Paolillo, parroco di Minori, con l’aiuto di un comitato presideuto da Antonio Porpora, ha reso possibile una serie di manifestazioni religiose di sicuro richiamo.

La Peregrinatio dell’urna della Vergine di origine Pattese è iniziata suscitando enorme interesse e partecipazione dei fedeli delle parrocchie dove fa sosta: terminerà il 12 di luglio a Salerno da dove farà rientro festoso e fastoso a Minori per ricordare appunto il giorno in cui il corpo fu restituito, per intercessione vescovile, dal princiope Sicardo di Benevento che lo aveva trafugato e Benevento, poi, ci ha inviato il pastore reggente l’Arcidiocesi.

La Messa domenicale, che avrebbe dovuto essere una funzione dalla forma semplice, è stata trasmessa il giorno 8 dalla rete nazionale della RAI in una chiesa con autorità civili e militari in composta partecipazione.

E si attendono i giorni della grande festa in onore di santa Trofimena con la presenza anche di cardinali e vescovi emeriti che presideranno alcune funzioni (ormai è una prassi consolidata negli anni quella di avere alti prelati per la festa anche grazie ai buoni uffici del cav. uff. Pasquale di Lieto, minorese ben accreditato in Vaticano); mentre grazie al capo Raffaele di Lieto si avrà ancorata la nave scuola Palinuro con alti ufficiali della Marina.

Quindi, grazie alla chiesa, si avrà un rafforzamento della presenza turistica, già abbastanza notevole, nella cittadina di Minori.