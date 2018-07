Minori bimbo 2 mesi in Ospedale .Furore incidente al fiordo. Amalfi full, Maiori e Positano 118 per malori

Minori bimbo 2 mesi in Ospedale .Furore incidente al fiordo. Amalfi full ma tranquilla. Una giornata di notizie non sempre facili da gestire in Costiera Amalfitana . Stamane intervento per il bimbo accidentalmente caduto in casa con modalità da accertare a Minori, pronto intervento del 118 Costa d’Amalfi dell’ambulanza a Castiglione di Ravello e trasporto con l’eliambulanza dal porto di Maiori per l’ospedale Ruggi di Salerno nel primo pomeriggio Un incidente tra un’auto è una moto al fiordo di Furore un punto dove molti si fermano magari a guardare il panorama la spiaggia Nonostante sia interdetta E comunque sempre piena di bagnanti a decine sono a centinaia ad Amalfi abbiamo notato che il traffico è regolare Ma i parcheggi sono già piene di esauriti quindi ricordiamo Daniele Milano che aveva parlato della possibilità di mettere dei semafori gialli inizia la costiera ottimo lavoro degli ausiliari che abbiamo visto all’opera a Positano a Praiano e anche a Castiglione di Ravello. Oggi la Costiera Amalfitana e la statale Amalfitana 163 senza gli autobus turistici respirava. Sembra fuori pericolo il bambino di Minori. Mentre ci segnalano altri interventi a Maiori, e sopratutto a Positano, di 118 e Croce Rossa, per malori anche in spiaggia. Ricordiamo che in spiaggia ancora non c’è una postazione di primo soccorso a Positano , non sappiamo perchè l’ Asl Salerno e la Regione Campania non lo facciano. Salverebbe vite umane e ridurrebbe interventi . Ricordiamo che domani c’è la raccolta di sangue per ragazzo di Ravello che è stato investito qualche giorno fa da un autobus turistico nei pressi dell’hotel Luna