Minori: Angelo Tozzi non c’è più

Minori, Costiera amalfitana . La Comunità minorese in particolare (e della costa in generale) piange la scomparsa di Angelo Tozzi: Angelo ‘o pustino.

Stimato impiegato delle Poste sia dai superiori che dagli utenti, Angelo aveva una grande affabilità per tutti. I funerali si sono tenuti stamani, 2 di luglio, nella basilica di santa Trofimena in Minori, officiati dal parroco Ennio Paolollo.

Ai figli le condoglianze di Positanonews