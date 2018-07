Ancora un’anteprima , e sono il record in una giornata, per quanto riguarda almeno la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina e per la notizie sul giornale online. Michael Jordan a Positano giro alla Buca dopo la notte all’Anema e Core a Capri

Il grande campione della pallacanestro ha fatto spola fra Capri e Positano , si è scelto prima la perla della Campania nel Golfo di Napoli , poi la perla della Costa d’ Amalfi nel golfo di Salerno .

Il sei volte campione di basket Nba Michael Jordan si è divertito al ritmo dell’Anema e Core (nelle foto di Foto Flash). Gianluigi Lembo ha cantato e ballato con il più grande della pallacanestro e la moglie Yvette Prieto, modella cubana, dove si sono divertiti fra canti e tamburetti.

Questa sera invece a Positano arrivato a bordo dello yacht si è trasferito al molo col gommone e si è concesso un drink alla Buca di Bacco bar altro locale storico della Campania.