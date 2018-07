Il clima, come siamo stati abituati a vedere nel corso di queste settimane, sembra non riuscire a rendersi stabile per un periodo di tempo superiore alle 2 settimane. Ci sono continui cambi di direzione da parte del meteo: prima sole, caldo; poi aria fresca e fenomeni intensi un po’ lungo tutto lo stivale italiano. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione per questa settimana che ormai sta volgendo al termine ed apriamo una brevissima parentesi circa la settimana prossima che vedrà un mutamento climatico abbastanza rilevante.

Le temperature e il clima in generale

I venti del Nord Africa, soprattutto in queste ore, si stanno dando il cambio con quelli settentrionali che erano relativamente più freschi e portatori di ondate di maltempo con piogge sparse, anche qui da noi, in provincia di Salerno, a Napoli e lungo le costiere. Tuttavia, l’ondata sembra essere passata, almeno tra le giornate di oggi, domani e venerdì assisteremo ad un sensibile incremento delle temperature grazie all’anticiclone nordafricano che si sta imponendo sul Mediterraneo proprio in questi frangenti.

Le temperature dovrebbero attestarsi sui 32/33 gradi al Nord con la presenza di molta afa che sarà sempre in cospicuo aumento fino alla giornata di venerdì compresa. Al Sud e sulle isole le temperature potrebbero innalzarsi fino a 35 gradi ed anche oltre. Mentre sulle regioni settentrionali l’anticiclone africano subirà un netto calo, con un leggero abbassamento anche delle temperature, al Sud il caldo si concentrerà ancora di più a tal punto da superare anche i 37/38 gradi. Il caldo si farà sentire maggiormente in alcune città specifiche come: Milano, Brescia, Bologna, Trento, Bolzano, Verona, Rovigo, Ferrara, Firenze, Grosseto, Terni, Perugia, Roma, Frosinone, Cosenza, Caltanissetta; mentre in Campania soprattutto si farà sentire a Caserta e Benevento.

La svolta ci sarà già a partire da questo week end dove sono molto probabili dei piovaschi diffusi nel salernitano, e ancora di più la avvertiremo a partire dalla prossima settimana, dove già da lunedì l’anticiclone africano abbandonerà l’Italia facendo diminuire le temperature.