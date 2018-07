Siamo in una fase caratterizzata dall’alta pressione dove le temperature si sono stabilizzate e sembra essere arrivata l’estate che tutti speravano finalmente, del resto siamo nel mese di luglio, dunque meglio tardi che mai. In quest’articolo cerchiamo di fare il punto della situazione sulla settimana che da poco è iniziata.

Temperature

Descrivendo ciò che sta accadendo possiamo tranquillamente affermare che ci sono due fattori in gioco: l’alta pressione e delle correnti provenienti dal Nord Europa che faranno si che la temperatura non schizzi eccessivamente. Il clima, rispetto al mese di Giugno, ora è prevalentemente estivo anche se non è influenzato da temperature eccessivamente elevate. Tra mercoledì e giovedì c’è da segnalare una boccata di aria fresca in arrivo soprattutto al Nord Italia ma che durerà molto poco in quanto in prossimità del weekend, a partire da Venerdì, l’alta pressione proveniente dal Nord Africa, farà da padrona facendo registrare un innalzamento delle temperature alquanto rilevante con picchi che potrebbero superare i 35 gradi. Analizziamo, comunque, tutti i giorni della settimana a partire da oggi, martedì 10 luglio.

MARTEDì

Al Nord assisteremo già ad un sensibile aumento delle temperature dove si raggiungeranno i 32/34 gradi, invece, al sud Italia le temperature non dovrebbero superare i 29 gradi. Per quanto riguarda le nostre zone vivremo una giornata di sole estivo.

MERCOLEDì

Mercoledì non sarà una giornata caratterizzata da molta stabilità dato che delle correnti instabili influenzeranno la zona inerente al Nord Italia dove si registreranno delle temperature non superiori ai 33 gradi, mentre al Sud saranno leggermente inferiori, sui 29 gradi al massimo. Non ci dovrebbero essere fenomeni avversi.

GIOVEDì

Giovedì continua l’afflusso di aria fresca dove al Nord vedremo le massime tra 27 e 31 gradi, al Sud leggermente superiori fino a raggiungere i 32 °C. Per il resto: spazio al sole.

VENERDì

Da Venerdì in poi le temperature saliranno in maniera rilevante dove in Sardegna ed in Toscana ci saranno anche dei picchi sui 37 gradi. Al Sud saremo sui 30/35 gradi. Per il prossimo weekend le temperature torneranno a stabilizzarsi sui 30 gradi per quanto concerne le nostre zone e purtroppo potremmo anche assistere, tra sabato e domenica, a dei fenomeni localmente intensi che potrebbero colpire anche le nostre fantastiche zone costiere.