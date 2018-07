Meta, turista stuprata: lunedì la vittima sarà davanti al GIP di Torre Annunziata

Ora è ufficiale. La turista inglese vittima del presunto stupro di gruppo a Meta di Sorrento sarà ascoltata dal GIP di Torre Annunziata il prossimo lunedì. La donna si presenterà dinanzi alla dottoressa Emma Aufieri nel corso dell’incidente probatorio che è stato richiesto dalla Procura.

La mossa è ovviamente legata alle accuse della 50enne nei confronti delle attuali otto persone che sono coinvolte: la donna dovrà confermare le accuse anche dinanzi agli avvocati difensori. E’ staoa invece negato l’incidente probatorio per la figlia della turista, come richiesto dai legali degli indagati.

Come ricordiamo, la donna, una turista inglese che era in vacanza con la figlia, ha parlato di uno stupro al quale erano presenti una decina di persone. Violenza sessuale che sarebbe avvenuta la notte tra il 6 e il 7 ottobre del 2016, dopo aver drogato la vittima. A fine maggio scorso il Tribunale del Riesame, dopo aver rigettato il ricorso di uno dei presunti colpevoli, ha rigettato i ricorsi dei restanti quattro ex dipendenti dell’Hotel Alimuri, i quali erano allora gli unici indagati. Nelle scorse settimane si sono aggiunte altre tre persone, oltre a Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D’Antonio, ovvero altri due dipendenti dell’Hotel e il custode di uno stabilimento balneare vicino.