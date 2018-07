Ancora un episodio di ordinaria follia legato all’assurda situazione traffico in penisola sorrentina. Poco fa, una donna straniera che soggiornava in un albergo di Meta, la cittadina sulla costa di Sorrento ha accusato un malore mentre era a mare, probabilmente legato alla pressione, e ha necessitato dei soccorsi.

L’intervento dei sanitari del 118 è stato celere ed efficiente, soltanto che la situazione si è complicata quando l’ambulanza è rimasta praticamente bloccata per oltre 7 minuti a causa del traffico: nel tragitto verso l’ospedale i numerosi pullman non hanno consentito una corsa tempestiva. Appena avremo dettagli sulle condizioni della donna vi aggiorneremo. Un problema che va assolutamente risolto, non si può continuare una stagione estiva con tragedie che sono tutt’altro che utopistiche.

Una nota da fare all’amministrazione Tito che dovrebbe fare pressione presso l’ ASL per la mancanza di un’ambulanza sulle spiagge. Le ambulanze dell’ASL del 118 della Regione Campania stanziano a Sant’Agnello, il personale è sempre efficiente e veloce, ma non ha senso , sopratutto visto i problemi di traffico e le decine di migliaia di persone che affollano le spiagge di Meta, che non vi sia un’ambulanza come c’era prima.

Due i problemi da risolvere, l’accesso alla stradina che porta alle spiagge, intasato da autobus e mezzi di ogni tipo, e la mancanza di un punto di primo soccorso sul posto. Come mai?