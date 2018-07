Meta Sorrento intervento spiaggia sicure di Capitaneria di Porto e Carabinieri, pietrate a Vico Equense dallo scoglio della Tartaruga ferito bagnante. Ecco che è successo. Questa mattina blitz della Capitaneria di Porto sulle spiagge della Penisola Sorrentina avvistato in diretta da Positanonews. Sono intervenuti anche per la sicurezza visto che dei ragazzi, scavalcando le recinzioni, hanno raggiunto gli scogli degli Alimuri.

Ma alcuni ragazzi si sono mostrati indifferenti e avrebbero anche reagito alle intimazioni della Capitaneria stando ai resoconti. Poi sicuri di rimanere impuniti sono andati in spiaggia a nuoto , ma qui sono intervenuti gli uomini dell’Arma a fargli affrontare le loro responsabilità. Sono stati prelevati per poterli identificare in caserma.

Mentre a Meta, rispetto al passato, la situazione si è tranquillizzata, a Vico equense , sulla spiaggia della Tartaruga, invasa da centinaia di bagnanti che sbarcano da Castellammare di Stabia, Torre Annunziata , Napoli e dintorni , le cose sono più caotiche. Ancora non è stato identificato il responsabile che ha ferito un ragazzo a pietrate.

Non tutti sono maleducati. Purtroppo fra questa massa di persone molti sono i maleducati, scostumati, irrispettosi delle norme, ma anche della normale convivenza civile e umana, pronti a menar brighe, spinellati e nei casi estremi anche a rischio. Il tutto avviene nelle corrispondenze delle fermate della Circumvesuviana

Aggiornamenti . Stando a testimonianze raccolte il ragazzo sarebbe stato ferito da pietre staccatesi dalla montagna , con ben 19 punti di sutura. Un pericolo presente sulla spiaggia dei preti che bisogna tener presente