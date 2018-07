Meta di Sorrento, errore clamoroso sul cartello stradale

Dalla foto si evince una chiara gaffe da parte di chi ha piazzato un cartello stradale riferente all’anno scorso che è già scaduto e che rischierebbe, a sua volta, di mandare in confusione un po’ tutti gli automobilisti. Il cartello è stato messo all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e Corso Italia a Meta di Sorrento. E’ un’indicazione provvisoria che porta il nome di “Italgas Reti.”

Il divieto

Il divieto di sosta e di transito è stato messo lì per consentire la manutenzione della pavimentazione stradale che avverrà seguendo un’ordinanza del 23 giugno scorso, per la precisione la numero 55. Dunque, si tratta soltanto di un mero errore, di una svista; il divieto risulta essere a tutti gli effetti valido ed è stato firmato dal Comandante della Polizia Municipale “Rocco Borrelli.” Un errore alquanto banale che avrebbe potuto incasinare il traffico se i giornali locali non avessero immediatamente riportato questa notizia. Collegandosi all’albo online l’ordinanza risulta, di fatto, in vigore e durerà fino al 3 agosto ormai in procinto di arrivare. Da parte della nostra redazione chiediamo di avvisare chi conoscete del posto per evitare “casini” inutili.