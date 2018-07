Meta. Riqualificazione di Piazza Santa Maria del Lauro, verrà rimosso il chiosco turistico

Verrà rimosso il chiosco per informazioni turistiche presente in Piazza Santa Maria del Lauro, nello spiazzo adiacente la Basilica. La struttura è gestita dalla società Euroclub s.a.s. dal 1984 grazie ad un contratto che prevedeva una durata iniziale di cinque anni a partire dalla data di agibilità del prefabbricato. Il contratto si sarebbe rinnovato tacitamente in assenza di disdetta inviata almeno sei mesi prima della scadenza dei termini. La prossima scadenza contrattuale è prevista per il mese di febbraio del 2020. E’ stato, però, raggiunto un accordo da il funzionario ed il legale rappresentante dell’Euroclub s.a.s., approvato dalla Giunta nella seduta dello scorso 13 luglio in quanto si rende necessaria la riqualificazione della Piazza con la liberazione dell’area occupata dal prefabbricato. Quindi, la società lascerà il chiosco prima della scadenza del contratto e la struttura verrà prontamente rimossa.