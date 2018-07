Meta come Ibiza, si ballerà fino a tarda notte

Meta, sulla costa di Sorrento, come Ibiza, centro del divertimento notturno, con l’ordinanza che da oggi permetterà agli spettacoli di terminare fino all’una di notte e magari anche oltre con ulteriori deroghe come recita l’ordinanza del sindaco Peppe Tito in vigore da questa sera.

“…in deroga all’orario di termine delle manifestazioni/intrattenimenti musicali fissati con ordinanza sindacale n.76 del 5/8/2005, in tutto il territorio comunale, esclusivamente a titolo temporaneo e per il periodo dal 15 luglio al 31 agosto del corrente anno (2018), gli spettacoli musicali potranno terminare per le ore 01,00”.

A parlare con Positanonews in esclusiva è Roberto Porzio, animatore delle serate con Shasa Maria Laura Cuccurullo, e consigliere comunale di maggioranza.

“Sarà una movida di nicchia con un pubblico adulto,selezionato e di qualità, con la giusta musica nel rispetto della quiete pubblica.”, dice Porzio.

Insomma in una Penisola sorrentina dove il by night estivo cede il passo alla Costiera amalfitana , con l’ Africana a Praiano e il Music a Positano , a dare una scossa alla vita notturna e al divertimento ci pensa Meta.