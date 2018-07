Mercato, Sorrento altri colpi

Nuovo corso rossonero con giovani promettenti e presentazione squadra il 25 luglio

Sorrento – Siamo ormai alle ultime battute perché mancano poche ore per il ritiro precampionato e ci sono stati altri colpi di mercato del Sorrento per un nuovo corso rossonero con dei giovani promettenti e vogliosi di fare bene.

Calpesteranno il manto erboso sintetico del campo Italia un difensore centrale, Francesco Fusco, due centrocampisti: Michele Di Prisco e Carmine Sannino, e due esterni: Francesco Iodice e Luigi Di Palma, tutti giovani tra il 1999 ed il 2001, tranne, ma si fa per dire, Michele Di Prisco classe 1995. Una linea che segue quella della scorsa stagione con la società e mister Guarracino che puntano sulle giovani leve per far rilevare il Sorrento non solo in un campionato non facile, ma a quel rango di squadra che aveva in passato.

Francesco Fusco è originario di Agerola, difensore centrale classe 1999, è fresco reduce da un’ottima stagione in D con la maglia dell’Ercolanese con la quale ha giocato ben 18 gare di cui 5 da titolare, non ha segnato ma è subentrato 13 volte e non è stato mai sostituito.

Può vantare anche una convocazione in nazionale under16 e 20 presenze nel campionato Primavera con il Benevento, con la quale ne ha giocato 18 da titolare segnando due reti ed è subentrato per 5 volte.

Il centrocampista Michele Di Prisco, nato a Pompei il 16 marzo 1995, ha un passato in settori giovanili di club professionistici (Brescia, Torino, Lanciano), una presenza nella Nocerina in serie C1 nel 2013/14, e poi è passato all’Aversa Normanna dove ha disputato gli ultimi tre campionati di serie D. In carriera vanta 68 gare giocate, con 48 da titolare nelle quali ha realizzato 1 rete, è subentrato per 18 volte ed è stato sostituito per 14.

Francesco Iodice, classe ’99, ex Melfi e Avellino, è un ala destra che però può anche giocare da punta centrale; Luigi Di Palma, classe 2001, ex Primavera del Benevento, è un difensore esterno, mentre il centrocampista centrale Carmine Sannino, classe 2001 proviene dal settore giovanile del Napoli, ma è stato anche in quello della Paganese ed in prestito.

Ormai siamo agli sgoccioli del riposo è l’attività agonistica sta per riprendere già da lunedì 23 luglio con il preritiro al Campo Italia, poi dopo le prime sgambature sotto il caldo sole della costiera si parte per Nusco a 914 metri sul livello del mare per il vero e proprio ritiro che prepara verso la nuova stagione.

E prima della partenza per il centro irpino ci sarà la presentazione della squadra a Villa Fiorentino, il 25 luglio alle ore 21.00, quella della Sorrento gold card e sarà lanciata la campagna abbonamenti.

GISPA