“L’ unione fà la forza” sicuramente è il motto che meglio rappresenta il bello a cui abbiamo assistito stasera in occasione della riapertura del Castello dell’ Annunziata. A fare da “padroni di casa” due Associazioni, la Pro Loco Massa Lubrense e l’ Arciconfraternita SS. Annunziata che hanno ridato libera fruizione ad uno dei luoghi più belli e suggestivi del territorio lubrense. “Circa un mese fà-dichiara il Presidente Teresa Pappalardo- nel corso di una chiacchierata informale con i vertici dell’ Arciconfraternita abbiamo iniziato a ragionare sul progetto Castello, anche perchè l’ Associazione che rappresento ha in essere un protocollo d’ intesa con l’ Istituto Polispecialistico San Paolo e, ogni estate affidiamo ai ragazzi un progetto diverso per far sì che inizino a relazionarsi in maniera effettiva con i turisti e con i luoghi da promuovere. Abbiamo quindi fatto richiesta al Comune di Massa Lubrense che, fin da subito, ha aderito con entusiasmo alla progettualità che, quotidianamente si andava sempre più arricchendo. E’ stata una sorta di “corsa contro il tempo” veramente emozionante perchè nel giorno di una quindicina di giorni, grazie a Gennaro Galano abbiamo predisposto una brochure informativa del Castello, grazie ad Aldo Terminiello l’ abbiamo tradotta in Inglese e, in tempi record l’ abbiamo stampata e preparato anche una serie di eventi che andranno in scena proprio nel luogo che ha visto nascere la Civitas Lubrense. Nel contempo abbiamo predisposto un minimo di illuminazione del sito ed abbiamo provveduto, seppure con i mezzi limitati delle Associazioni a renderlo un luogo accogliente. La nostra intenzione è che diventi una meta fissa sia dei residenti che dei tanti ospiti e che sia un luogo nel quale soffermarsi anche solo per “leggere un libro”, per riprendere fiato dai ritmi serrati della vita quotidiana. Un grandissimo ringraziamento sia come Pro Loco che come Arciconfraternita lo esprimiamo al Comune di Massa Lubrense, a chi ha alacremente lavorato in questi giorni, alle straordinarie voci di Fofò e Laura che ci hanno regalato delle forti emozioni, ad Isabelle Lemaitre che ci ha incantato con i massaggi orientali, al bravo Carmine con il suo perfetto service, a Gaetano Starace, sempre disponibile, sorridente e professionale, al giornalista Luigi d’ Alise ed ai sempre presenti Lello Acone e Simona della Feld. Ma soprattutto ringraziamo i numerossissimi ospiti di stasera che, con la loro presenza, ci hanno ampiamente ripagato di tutte le fatiche fatte”. Il Castello resterà aperto dal Venerdì alla Domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il responsabile delle aperture al pubblico è Francesco La Via, studente dell’ Istituto Polispecialistico San Paolo.

Riapertura del castello in località S.M. Annunziata, Massalubrense6 luglio Pubblicato da Susy Serbandini su Domenica 8 luglio 2018