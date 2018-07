Massa Lubrense, via al potenziamento del piano trasporti locale

Nella giornata di ieri è stato presentato a Massa Lubrense un nuovo piano trasporti. Un progetto che prevede l’aumento di circa il 30% di corse, per un totale di 20 mila chilometri aggiuntivi, con copertura delle corse dei periodi estivo ed invernale. Il tutto grazie alla compartecipazione finanziaria del Comune (con i proventi della tassa di soggiorno) e della Regione Campania.

All’incontro tenutosi presso la Sala Consiliare, sono intervenuti il sindaco Lorenzo Balducelli, il vicesindaco con delega al turismo Giovanna Staiano, il consigliere delegato ai trasporti Lello Acone, Diego Corace in rappresentanza del direttore generale di SITA SUD Simone Spinosa ed il consigliere regionale onorevole Alfonso Longobardi, Vice Presidente della Commissione Bilancio.

Il sindaco Balducelli ha dichiarato: “Abbiamo presentato le nuove corse del servizio di trasporto su gomma a Massa Lubrense. Si tratta di una collaborazione tra la Regione Campania, la Sita Sud ed il Comune di Massa Lubrense. Grazie alle nuove corse potenzieremo tutta la direttrice Marciano-Termini-Nerano-Marina del Cantone e le corse per Marina della Lobra, delle zone che erano quasi completamente tagliate fuori.

Ringrazio pubblicamente la Regione ed in particolare l’onorevole Alfonso Longobardi, che grazie all’efficacia della sua azione politica, è riuscito a soddisfare tutte le esigenze del territorio, con corse aggiuntive che vanno incontro alle necessità sia della stagione estiva che invernale”.

Questo il commento dell’onorevole Longobardi: “Potenziamo il trasporto pubblico in Penisola Sorrentina e miglioriamo la mobilità in Costiera. Si tratta di una importantissima inversione di tendenza dopo anni di tagli ai trasporti locali. Oggi infatti con il Sindaco Lorenzo Balducelli, a Massa Lubrense, abbiamo presentato il Piano della mobilità che a cominciare da lunedì 9 luglio vedrà operative sul territorio le nuove corse della Sita che aumentano del 30% rispetto a prima. Tutto ciò per complessivi 20mila km aggiuntivi di nuovi trasporti sull’area, sia per le esigenze del periodo turistico/estivo sia per una adeguata programmazione del periodo invernale.

Ci tengo a sottolineare che sono interessate tutte le 17 frazioni di Massa Lubrense e l’ampliamento dei trasporti riguarda le zone interessate sia per i residenti sia per i turisti ed i visitatori (spiagge e località balneari).

Quello che abbiamo presentato è un programma molto serio di rafforzamento della mobilità e riguarda l’intero comprensorio della Costiera, oltre al Comune di Massa Lubrense (compresa la Marina del Cantone e la Marina della Lobra, oggetto nel 2010 di tagli alle corse). Confermo come sempre il mio impegno al fianco della Penisola e dei Cittadini che la abitano e la frequentano perché una delle perle della Nostra Campania si tutela e si valorizza anche migliorando la mobilità sostenibile”.