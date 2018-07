Massa Lubrense-Sorrento, spiaggia di Puolo: pedaggio anche per chi vuole accedere a piedi

Ricordate Ghino di Tacco? Chi sei , da dove vieni, vuoi passare? Un fiorino! L’unica nota stonata in un posto , che abbiamo trovato col mare pulito e strutture ben organizzate, che potrebbe avere un turismo dieci volte superiore in quantità e qualità, oltre alle condizioni di vita migliori per i residenti. Una vicenda incredibile si verifica, quotidianamente d’estate, a cavallo tra Massa Lubrense e Sorrento. La Marina di Puolo è accessibile dietro pagamento, infatti al varco del parcheggio alcune coppie sono state costrette a non attraversare l’area parcheggio dove in genere si andava a piedi : sembra che i proprietari del luogo di sosta, si frappongono tra i passanti e la spiaggia. Com’è possibile che ci sia tale monopolio? Perché non ci sono controlli?

Questa situazione ha dell’incredibile, infatti persino in casi di emergenza il borgo di Puolo si trova in difficoltà . La strada a pedaggio risulta infatti l’accesso più agevole, per la spiaggia e il borgo marinaro, frazione del comune di Massa Lubrense: infatti l’altro accesso è una stretta stradina, meno agevole da percorrere, praticamente impossibile per un’ambulanza . Il piazzale della cava, con il parcheggio e tutta l’area circostante, che furono la proprietà del Comandante Achille Lauro, oggi è “terrae nullius”.

Non si riesce infatti a comprendere come il comune di Massa Lubrense, non prende provvedimenti per riappropriarsi di questi spazi, di agevolare il collegamento con il borgo e l’accesso alla Marina di Puolo. L’alternativa di accesso a questa località non può far transitare più di due macchina, considerando poi che per praticità il percorso oggetto di pedaggio è raggiungibile dalla strada provinciale Sorrento-Massa Lubrense.

Siamo nel 2018 , cosa si aspetta per dare al pubblico una strada che ha oggettivamente una funzione pubblica?

Ci vuole un gesto di coraggio e di buon senso. Riprendere questa strada anche con un esproprio. I fondi? Reperirli non sarà complicato , magari si può pensare anche alla Tassa di Soggiorno, e i vantaggi per la collettività sarebbero enormi, non solo , anche lo sviluppo turistico dell’area ne benficierebbe.