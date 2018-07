Massa Lubrense: Riceviamo e pubblichiamo: “mi hanno ingannato, adesso sono costretta a dormire per strada”

Riceviamo e pubblichiamo:

Oltre il danno, la beffa. Ospite della Struttura residenziale del Centro di Salute Mentale dimessa e a breve senza un letto.

Mi chiamo Coppola Teresa e con questo comunicato vorrei denunciare l’inganno e la falsità perpetrata alla mia persona da parte del Sindaco, dei Servizi Sociali e dall’assessore alle Politiche Sociali del comune di Massa lubrense.

Persone tutte che “lavorano” nel sociale per il sociale ma che non conoscono minimamente le problematiche delle persone in difficoltà, emarginate e in gravi difficoltà sociali.

Dimessa dal 09/07/18 dalla SIR “Tetto sul mare” come ospite del Centro di Salute Mentale che illecitamente chiuderà a breve per disposizione del Direttore Sanitario dell’ASL NA 3 Dr.Caterino, dopo un lungo percorso riabilitativo che mi ha permesso di inserirmi nel mondo lavorativo, anche se per poche ore, sono riuscita a trovare anche un monolocale nel Comune di Massalubrense ove sono residente il cui fitto di €450,00 in accordo con vari componenti della Giunta Comunale di Massalubrense, il sindaco Sig.Lorenzo Balduccelli, la dirigente del Servizio Sociale Palumbo Maria Cristina, l’assistente sociale Apuzzo Antonella e l’assessore alle Politiche Sociali Dr.sa Staiano Giovanna, sarebbe stato a carico del Comune.

Dopo un impegno economico personale sostenuto per arredare l’abitazione, in data 30/7, convocata dal Sindaco Balduccelli presso il Comune per comunicazioni urgenti la scrivente veniva assalita dai consiglieri comunali Cacace e Carratù nonché dallo stesso Sindaco Balduccelli, per informarmi che l’affitto non sarà più sostenuto dal comune. In pratica Il Comune di Massalubrense, dopo essersi impegnato moralmente e socialmente alla dimissione di un’ ospite del Cento di Salute Mentale e dopo aver pagato i primi due mesi di fitto, senza giustificato motivo non rispetterà più gli accordi ed erogherà solo la somma di €200,00 mensili.

Non volendo assolutamente occupare abusivamente un’abitazione, mi vedo costretta a breve, a dormire per strada.

Profondo è il mio rammarico e la delusione e mi appello all’intera comunità: lo sconforto che mi pervade è immenso e non riesco più a controllarlo.

Coppola Teresa