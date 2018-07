Massa Lubrense. Riapre al pubblico il Castello dell’Annunziata

Sarà finalmente visitabile il Castello dell’Annunziata. E’ il frutto di un accordo di collaborazione tra la Pro Loco di Massa Lubrense, l’Arciconfraternita del Santo Rosario, l’Istituto Polispecialistico San Paolo ed il Comune di Massa Lubrense.

La decisione è stata presa con una delibera della Giunta Comunale presieduta da Lorenzo Balducelli su proposta dell’assessore alla cultura ed al patrimonio Sergio Fiorentino. Grazie al lavoro dei volontari sarà messa a disposizione della collettività e dei turisti uno degli angoli più belli di Massa Lubrense aperto fino ad ora solo in occasioni straordinarie. Grazie alla disponibilità della Pro Loco presieduta da Teresa Pappalardo e dell’Arciconfraternita del Santo Rosario che con il priore Giuseppe Amura metterà a disposizione sia il supporto logistico che propri volontari e con la preziosa collaborazione dei ragazzi dell’Istituto Polispecialistico San Paolo,impegnato con la Pro Loco di Massa in un progetto scuola-lavoro, l’antico Castello sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

“Sono estremamente contenta e soddisfatta di poter aprire un tassello fondamentale della storia di Massa Lubrense – dichiara il presidente Teresa Pappalardo – Il mio personale ringraziamento va in primis all’Arciconfraternita che ha aderito con entusiasmo all’idea e con la quale si è instaurata una profonda e proficua collaborazione per cercare, seppur con i limitati mezzi dell’associazionismo, di rendere fruibile e accogliente il luogo; al Comune di Massa Lubrense, che ha prontamente risposto in maniera positiva alla nostra richiesta e all’Istituto Polispecialistico San Paolo con il quale abbiamo in essere un protocollo di alternanza scuola-lavoro che ha portato lo studente Francesco La Via a curare le aperture al pubblico. Con la collaborazione dello storico Gennaro Galano abbiamo predisposto una brochure inedita del luogo, che attualmente stiamo traducendo anche in inglese per consentire ai visitatori un maggior approfondimento del sito. Inoltre, stiamo stilando una serie di appuntamenti che andranno ad arricchire ulteriormente la stagione degli eventi estivi.”

Dall’antico Castello aragonese dell’Annunziata si gode di una vista meravigliosa su tutto l’arco del Golfo di Napoli. Una esperienza unica che sicuramente farà contenti i tanti escursionisti che attraversano il borgo dell’Annunziata un autentico scrigno di storia di arte e di paesaggio con l’Antica chiesa e con l’imponente Conservatorio Ave Gratia Plena, la piazzeta con la Torre dei Turbolo, Villa Rossi dove Gioacchino Murat diresse la presa di Capri.