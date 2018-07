Massa Lubrense lutto per il presidente Rosso. Il saluto di Giovanna Staiano

Ciao carissimo Presidente.

Quando nel pomeriggio ho appreso la triste notizia della morte del Presidente Rocco, il pensiero è volato subito agli anni passati, in particolare a quando nominata assessore alle politiche sociali del Comune di Massa Lubrense ho avuto il piacere di conoscere il presidente del centro anziani Rocco, uomo forte, determinato insomma con il piglio di \\”comandante\\” ma nel contempo dotato di una gentilezza d’animo spesso nascosta dietro la sua corazza.

Abbiamo insieme condiviso tante iniziative in favore degli anziani di Massa Lubrense a volte anche con una sana incoscienza come le numerose gite e il pranzo natalizio per gli\\”ultrasettantacinquenni\\”, divenuto nel tempo un appuntamento tanto atteso. Oggi se il centro anziani costituisce una straordinaria realtà è anche merito suo, per questo mi piace ricordarlo oggi e per sempre insieme a coloro che hanno arricchito il mio percorso di vita.

Ciao Comandante salpato per altra vita.

Giovanna Staiano