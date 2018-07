Continua a riscuotere successo e a stupire i propri clienti con novità importanti l’osteria “Lo Stuzzichino” a Sant’Agata, Massa Lubrense. Abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere col grande Domenico De Gregorio, che noi chiamiamo affettuosamente “Mimmo”, persona davvero squisita e appassionata del suo lavoro, che porta avanti questa splendida attività con amore.

“Sono davvero contento del fatto che ci siate venuti a trovare – ha commentato Mimmo – Vi do il benvenuto in quello che per me è il cuore del “Lo Stuzzichino”. Qui sono presenti circa 800 etichette, le quali spaziano dai vini regionali e anche bollicine, spumanti, champagne, e diversi vini francesi, oltre alle grappe. E’ una parte del ristorante più raccolta, dove spesso trascorro del tempo insieme agli amici per passare un momento conviviale. Qui è raccolta tutta la mia filosofia, quella del buono e del giusto. Vorremmo trasmettere ai clienti un’emozione pura, legata sempre alla qualità”.

Ricordiamo che “Lo Stuzzichino” è ormai da tempo uno dei punti di riferimento della ristorazione in terra delle sirene, dove l’ospite sa di trovare una cucina che esalti con grande competenza i prodotti ed i piatti di questo territorio unico e profondamente affascinante. Sant’Agata sui Due Golfi è un piccolissimo borgo incastrato tra i monti Lattari, dove la gente ha preservato con cura la propria identità. Lo scorso novembre è stato anche inserito nella guida Michelin nella categoria Big Gourmand.