Massa Lubrense in lacrime per il giovane Francesco

Massa Lubrense in lacrime per Francesco

A informare è il consigliere comunale Lello acone. Sempre quel tragico ponte, un dolore insondabile per questo ragazzo appena ventenne.

Dopo il tragico ed ennesimo evento luttuoso che ha strappato alla nostra comunità un altro giovane divenuto troppo presto angelo…il mio invito a recitare una preghiera per Francesco ed una per la Sua famiglia affinche Colui che tutto può doni al primo la Pace eterna ed alla seconda la Forza della Consolazione per mezzo dello Spirito Santo. Queste cose Le deve all’uno ed all’Altra.