Massa Lubrense Don Peppino Esposito festeggia 60 anni di sacerdozio

Don Giuseppe Esposito ” Don Peppino“, da ben 60 anni porta avanti il suo pensiero di vita, ha lavorato tanto e in maniera impeccabile per la Chiesa S.Maria della Misericordia di Massa Lubrense, dove è il rettore, e tanti piccoli gesti per avvicinare i giovani al culto della storia locale e allo sport.

Per questa occasione, i suoi confratelli ed altri collaboratori gli hanno organizzato una festa per questa sera, alle ore 20:00, nell’antica cattedrale di Massa Lubrense, un cerimonia ufficiale.

La funzione sarà presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, il monsignor Francesco Alfano.

A termine della messa è previsto un rinfresco sul sagrato della chiesa.