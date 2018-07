Massa Lubrense, denunciati due pescatori di frodo a Punta Campanella

Continua incessante la lotta della Capitaneria di Porto nei confronti dei pescatori di frodo, attivi particolarmente a Massa Lubrense, zona Punta Campanella. I militari guidati dal capitano Guglielmo Cassone hanno fermato questa mattina due persone che erano intenti a pescare, pare pesca sportiva, nell’area che ricordiamo essere una riserva naturale protetta.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e l’imbarcazione sulla quale viaggiavano, oltre a tutto il materiale utile alla pesca, è stato sequestrato. L’area, ricordiamo, è completamente interdetta a qualsiasi attività che possa essere dannosa all’ambiente marino: attività come balneazione, pesca, sia professionale che sportiva e le immersioni subacquee non autorizzate sono tutte vietate per non recare danno all’ecosistema marino.