Massa Lubrense, anche la bellissima Veronica Maya al ristorante “Lo Scoglio” – FOTO

Ancora vip al ristorante “Lo Scoglio” a Massa Lubrense. Questa volta a far visita allo storico locale è stata Veronica Maya, bellissima conduttrice, che è arrivata in Penisola sorrentina insieme ai familiari. E’ stata lei stessa a pubblicare una foto sul proprio profilo ufficiale Instagram.

Figlia di un ristoratore e di una regista teatrale, Veronica Maya è nata il 14 luglio 1977 a Parigi dove è rimasta fino al 1982 e in seguito si è trasferita a Piano di Sorrento dove i suoi genitori gestivano un ristorante. All’età di 20 anni si è diplomata e successivamente ha vinto una borsa di studio per la scuola di Renato Greco a Roma, dove debutta come attrice di teatro recitando in vari musical.

Il ristorante “Lo Scoglio” fondato nel lontano 1958 dalla famiglia De Simone e divenuto un confortevole punto d’arrivo nella meravigliosa baia di Nerano. L’estate scorsa, tra gli altri, abbiamo riportato la visita dell’attore statunitense Adam Sandler e dell’allenatore, ora al Napoli, Carlo Ancelotti. Ancora una volta questo è segno che le bellezze della nostra terra attirano personaggi famosi da tutto il mondo.