Massa Lubrense. Al via le domande per il servizio dell’asilo nido: ecco come fare

Il Comune di Massa Lubrense ha dato il via al bando per l’asilo nido. Il servizio è destinato ad un massimo di quaranta bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni residenti nel Comune e durerà dal primo settembre 2018 al 30 giugno 2019. Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del prossimo 27 luglio presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune, allegando certificazione ISEE del nucleo familiare. La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile presso il medesimo Servizio o sul sito www.comune.massalubrense.gov.it alla sezione avvisi, bandi e concorsi. Tutti i cittadini che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria pubblica redatta secondo i criteri definiti nel Regolamento. La posizione nella graduatoria determinerà l’accesso al Servizio che prevede una compartecipazione alla spesa, definita sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare. Le domande presentate successivamente alla scadenza del presente bando sono prese in considerazione in occasione degli “scorrimenti” della graduatoria stessa. Per informazioni rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali presso il Comune nei giorni di apertura al pubblico.