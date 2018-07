Massa Lubrense. Da Lello Acone segnaliamo Bello l’altro giorno sulla spiaggia di San Montano dove in presenza dell’Assessore alla Cultura Sergio Fiorentino e della consigliera delegata all’Istruzione Maria Cacace si è svolta la manifestazione di chiusura del PON dell’Istituo Comprensivo Bozzaotra che ha visto i piccoli studenti cimentarsi in quattro discipline sportive: la canoa, il nuoto di salvamento, la pallanuoto e l’arte dei nodi marinari sotto la guida del Professore Renato Belgenio e della professoressa Rachele Cheruseo (che ringrazio per avermi inviato parte delle foto dopo le mie di inizio giornata) e la collaborazione della Scuola di canoa Massa Lubrense Sea Kayak. Ed è proprio dalla pagina della Scuola di kayak(clicca qui) che riportiamo il commento al riguardo che segue mentrecliccando qui le foto della bella manifestazione:

Si conclude oggi un grande progetto, un’opportunità per i giovani di scoprire un mondo nuovo, un modo nuovo per conoscere il LORO mare divertendosi. Un’opportunità immensa per noi, che il mare lo viviamo da vicino, di trasmettere una passione ed un modo di vivere ai nostri giovani …. un’opportunità per noi di imparare da loro e crescere con loro tra scherzi e risate, gare e rivincite.

Grazie a Professore Renato e alla Professoressa Rachele che ci hanno sostenuti e accompagnati con la loro grande esperienza di gioventù.

Grazie al preside Raffaele e a tutto lo staff scolastico che hanno creduto fin dall’inizio nel Progetto e lo hanno reso possibile.

Grazie a i genitori che hanno fornito il loro supporto, il loro incoraggiamento e ci hanno deliziato con la festa finale.

Ma il grazie più grande va ai ragazzi timidi e riservati, tremendi e scatenati che hanno imparato, giorno per giorno, che se la scogliera non si sposta ci si può girare intorno scoprendo nuovi ed affascinanti punti di vista!