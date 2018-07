La spiaggia di Marina di Meta completamente invasa dai rifiuti. Una foto, quella di Laura Cuomo, de “La Grande Onda” che lascia poco spazio all’immaginazione, purtroppo: ancora oggi c’è chi non rispetta il mare e le proprie bellezze.

“i contenitori per la spazzatura non mancano,anzi sono ad un passo -ha commentato la Cuomo- la cartellonistica uso “memento mori” è stata apposta. Contro l’inciviltà del genere umano, l’ignoranza e l’arroganza ci può solo una cosa: aprire il portafogli e pagare una multa salata come l’acqua del mare. Invoco le guardie ambientali!”.