Marina della Lobra, il sindaco Balduccelli a caccia di 29 milioni di euro

MASSA LUBRENSE – Per ristrutturare il porto di Marina della Lobra l’Amministrazione del Sindaco Lorenzo Balduccelli ha chiesto alla Regione Campania un finanziamento di 29 mln di euro. L’opportunità gli è stata offerta da una bando sui fondi europei 2014-2020 e la Giunta ha inoltrato la manifestazione d’interesse con mandato al responsabile dei LL.PP. ing. Antonio Provvisiero. C’è interesse anche a partecipare a un altro bando, questa volta per fondi europei destinati al comparto della pesca.

“Ci stiamo muovendo a 360 gradi – commenta il Sindaco – per cogliere tutte le opportunità per una riqualificazione vera di Marina della Lobra. Il tutto terrà presente di alcuni concetti che abbiamo espresso in campagna elettorale e che coerentemente stiamo portando avanti. Parlo del fatto che il porto dovrà essere pubblico e non privato e ci stiamo muovendo per l’ampliamento dello specchio acqueo. Solo in questo modo si potranno attirare i grandi yacht con servizi portuali di qualità e portare alla economia della città un turismo di eccellenza. Il tutto tenendo presente la salvaguardia dei luoghi e la loro storicità ed il fatto che negli ultimi anni Marina della Lobra ha assunto nuovo valenza per il charteraggio nautico ed il traffico passeggeri”.