Maria Sharapova in vacanza a Positano: gita a Nerano prima di lasciare l’Italia. Ecco la storia

Maria Sharapova è in vacanza a Positano. La tennista russa, una delle atlete più belle di sempre, eletta da Forbes tra le 100 celebrità più potenti del pianeta, ha scelto la Costiera Amalfitana per le proprie vacanze. La gigante bionda, in questa occasione dopo tante relazioni è venuta da single in Costiera, mentre l’ultima volta è stata con il cestista Sasha Vujacic.

La 31enne sportiva ritorna a Positano dopo otto anni nel suo albergo preferito, l’Hotel San Pietro, l’albergo gestito con grande accuratezza per i dettagli dalla famiglia Cinque, che si conferma tra le strutture di lusso più apprezzate al mondo, specie dagli sportivi.

Nelle sue storie su Instagram, la sportiva mostra i suoi momenti di relax, dedicati a gite in barca e alla buona cucina mediterranea. La bellissima tennista, ha poi seguito la rotta dei Vip di questa estate che porta in quel di Nerano: la russa è stata da Tommaso a Lo Scoglio ed ha degustato gli intramontabili “spaghetti alla Nerano”.

“Posso postare fior di zucca, polipi grigliati, pomodori di stagione, scampi fritti, acciughe, pasta senza glutine e zucchine provati a Lo Scoglio, ma ho appena postato questi fichi come scuse per aver ritardato la nostra partenza. Italia, quando devi farlo per bene!”, questa è la simpatica didascalia ad una foto su Instagram, in cui la tennista ed imprenditrice afferma di aver voluto vivere appieno le sue vacanze.

Maria Sharapova, attualmente nel suo sport è la numero 23 del ranking internazionale. Nel 2005 è stata la numero uno, quando appena 17enne conquistò il torneo di Wimbledon nel 2004: tra il 2006 e il 2014 vince altri quattro grandi slam (Us Open, Australian Open e due Roland Garros), oltre che una medaglia olimpica. La sua carriera da tennista è tuttavia stata frenata nel 2016, quando risultò positiva all’antidoping.

La Sharapova è ritornata in campo nel 2017 con buoni risultati, ma la tennista trapiantata negli Stati Uniti ha saputo ben sfruttare la sua popolarità per promuovere brand importanti, tanto che nel 2013 ha lanciato un suo marchio di caramelle, le Sugarpova, vendute dallo store del proprio sito web. La bella siberiana è la donna sportiva più seguita al mondo sui social oltre a risultare tra le più pagate.