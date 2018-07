Maria Sharapova Da Adolfo a Positano, poi escursioni tra Capri ed Ischia

Prosegue l’appassionante vacanza di Maria Sharapova in Campania. La 31enne russa ha eletto Positano a suo quartier generale per il relax in Costiera Amalfitana, muovendo per le località vicine. Nei giorni scorsi, con la propria comitiva di amici con cui sta condividendo questo viaggio dalla Puglia, la tennista è stata a pranzo al ristorante Da Adolfo sulla spiaggia di Laurito, molto vicina all’Hotel San Pietro dove sta soggiornando.

La Divina “Masha”, dopo aver dato forfait al WTA di San José, si è concessa ulteriori escursioni in barca verso altre mete: almeno come documentato dal proprio profilo Instagram, la Sharapova è passata per Capri e poi si è lasciata alle spalle la Dolce Vita dell’Isola azzurra, per sbarcare successivamente ad Ischia. La bella sportiva in questo viaggio in Italia, non sta rinunciando alla buona cucina, infatti si è trattenuta a pranzo da Un Attimo di Vino, nel porto dell’Isola Verde. Qui ha trascorso la giornata in pace, prendendo il sole e leggendo Originals di Adam Grant.