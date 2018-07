Il Mare cristallino di photoshop e la bilancia del Turismo in equilibrio virtuale tra Lusso e Sostenibilità

Leggiamo ormai sempre più spesso articoli a proposito di turismo, e tra questi l’ultimo in ordine di tempo, apparso su Positanonews il 26 luglio 2018, ha titolato “Turismo e Degrado: Un Piano Unico Costa d’Amalfi per il 2020“.

In Costiera Amalfitana, con l’arrivo dell’estate infatti, oltre alla bouganville fiorisce anche il dibattito sulle strategie possibili, per riportare il turismo sul binario della qualità, secondo la migliore tradizione degli anni ’50 e ’60.

Nonostante questi luoghi possiedano i fondamentali requisiti, di tradizione, bellezza ed accoglienza, per un’offerta turistica di qualità, fino a quando non saranno superate alcune criticità del territorio, sarà difficile raggiungere questo obiettivo, e nonostante gli sforzi individuali di alcuni singoli operatori locali del settore, bisognerà accontentarsi solo di deleterie “comparsate vip”, il più delle volte in “cafonal-stile”.

È necessario infatti mettersi d’accordo una volta per tutte, su quello che si intende per “qualità” del turismo, perché spesso si innesca, su questa definizione un equivoco di fondo. Non necessariamente va identificato con quello del lusso, perché la “qualità” va intesa soprattutto come “responsabilità“, nel senso di un turismo sostenibile, cioè caratterizzato da una “attenzione” per il luogo in cui ci si reca.

La principale è l’attenzione per l’ambiente: il turista responsabile deve avere l’interesse e la capacità di evitare di danneggiarlo. L’altro fattore di attenzione è antropologico: il turista responsabile avrà un atteggiamento rispettoso della cultura locale e dei suoi abitanti, tanto da agevolare l’armonica convivenza ed evitare conflitti. Ripiegare sul turismo di massa invece è decisamente una sconfitta per la comunità e soprattutto per la politica locale e comprensoriale nonché un’omicidio ambientale, per un’area morfologicamente fragile come quella amalfitana, che mal si adatta ai grandi numeri.

Il turismo di massa è notoriamente più insofferente nei confronti delle consuetudini locali, desideroso com’è di seguire unicamente le proprie abitudini, in un modo esasperato e secondo il concetto di vacanza-bolla, quello in cui ritrovare tutte le proprie abitudini, gusti e valori.

Secondo la scala di Doxey, la costiera amalfitana sarebbe da classificare al quarto ed ultimo stadio – definito di antagonismo – che vede un capovolgimento dei ruoli in cui gli interessi dei turisti prevalgono su quelli dei residenti, ridotti al servizio dei turisti, senza più una propria tradizione, secondo un processo di assimilazione/genocidio.

Altri studi arrivano a definire anche l’esistenza di una quinta fase, caratterizzata dalla completa scomparsa della società ospitante con una sorta di turismo artificiale, tipo parco divertimento, Venezia e Capri sono l’esempio emblematico oppure Panarea, dove i pochissimi residenti in inverno, sono solo dei guardiani, poiché i gestori delle strutture ricettive e dei servizi di ristorazione, arrivano sull’isola insieme ai turisti, per ripartire poi a fine stagione.

Il paradosso è che i “nuovi” turisti, percorrendo in lungo e largo la costiera, di fatto tendono a rimuovere quasi del tutto la presenza degli abitanti, dando vita ad una “tradizionale, artefatta visione dei luoghi“, in cui la vita reale degli abitanti è subordinata al primato dell’arte e della panoramica bellezza, artificiosamente “indenni” dai mutamenti del tempo.

Per il “moderno” turista, che ha soppiantato ormai del tutto il viaggiatore di buona memoria, i borghi ameni e d’arte, sono come dei suk e luna park, con i loro centri storici svuotati degli abitanti e consegnati alle banche, ai negozi, ai ristoranti ed i paesaggi, senza più energia e vita: il turismo non è “la presenza di qualcosa”, ma la “privazione a pagamento di tutto”.

Scendendo ad un livello di argomentazioni più concreto iniziamo col dire che per far parte delle mete turistiche di qualità, ed uscire dal circuito delle vacanze brevi, tour e gite fuori porta, il requisito (ahinoi…) resta ancora quello di offrire, se non una eccellente, almeno una buona qualità dell’acqua di mare, perché nonostante l’ampio ventaglio di attrattive a disposizione, la balneabilita’ occupa ancora il posto d’onore.

In Costiera Amalfitana invece raramente accade che, nei mesi estivi di maggiore affluenza turistica, si riesca a raggiungere uno standard soddisfacente di mare, davvero pulito, nella totalità del litorale. I giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo depuratore di Amalfi, un’opera molto attesa che rappresenta un passo importante per bloccare l’inquinamento in atto da decenni, tuttavia fino a quando tutti quanti i comuni costieri, non verranno dotati dei necessari depuratori per il trattamento dei liquami fognari, il mare pulito sarà solo un’eccezione da “felice congiuntura climatica” piuttosto che una consuetudine.

I comuni di Atrani, Marmorata di Ravello, Minori, Maiori e Cetara sono tutt’ora privi di sistemi moderni di depurazione, e non ancora si vedono segnali concreti di un mutamento di rotta, nonostante le ingenti risorse economiche stanziare dalla Regione che ha snellito anche l’iter burocratico di realizzazione di tali opere di interesse sovracomunale.

Le vecchie ed obsolete condotte sottomarine, al momento si limitano semplicemente ad allontanare i reflui fognari in alto mare, tuttavia con l’aumento dell’utenza nei mesi estivi, i liquami non riescono ad essere diluiti a sufficienza dal moto marino, che il più delle volte finisce per restituirli sulle rive balneari, attraverso le correnti marine, sempre piuttosto attive in quest’area. Indubbiamente la quantità di bellezza panoramica, sia naturalistica che architettonica, è notevole in costiera amalfitana, ma non del tutto sufficiente per il turista, “estivo” di lusso o meno che sia!

Non a caso nella statistica delle mete estive preferite in Campania e pubblicata di recente, ad eccezione di Positano quasi tutti i paesi della costiera vengono scavalcati da mete molto meno prestigiose…

L’altro requisito, indispensabile a riconquistare terreno sul fronte della “pace sociale”, è quello dei parcheggi. In tutti i comuni della costiera, si registra la carenza di parcheggi adeguati, e residenti e turisti sono costretti a non poter usare l’auto per visitarla nella sua interezza, per paura di non trovare parcheggio al rientro, visto che i posti sosta residente, in estate sono insufficienti e quelli per tutti, sono esauriti dalle auto dei turisti.

I bus pubblici sono scarsi e sempre sovraffollati e risulta impossibile muoversi senza un proprio mezzo nella fascia serale, cosicché i tanto decantati eventi, di fatto sono negati a chi non risiede proprio nello specifico comune dove si svolgono. Basta consultare l’orario Sita per rendersene conto: ad Amalfi, nei giorni feriali, l’ultima corsa, sia verso Salerno che verso Sorrento è alle 23,00, è nei festivi è anche peggio, rispettivamente alle 20,00 ed alle 18,00. Evidentemente il black-out serale dei trasporti fa comodo a tanti: ai tassisti che lucrano con tariffe assurde, inflitte ad ignari turisti costretti a servirsene quando i bus dopo aver esaurito i posti, non si fermano proprio, ed ai gestori di parcheggi privati che, nonostante le alte tariffe, si riempiono immancabilmente.

I collegamenti via mare sono altrettanto illogici, poiché nella giornata registrano un caos di natanti di compagnie private ed aliscafi, che navigando sotto costa disturbano i bagnanti con rumore ed onde anomale.

La situazione del trasporto serale via mare è ancor inesistente, non riescono infatti ad organizzarsi nemmeno in occasione di eventi speciali, ad eccezione solo di Santa Trofimena, patrona di Minori che è riuscita a compiere il miracolo: con una corsa speciale da Salerno alle 18,30 e ritorno da Minori alle 00,30, in occasione della sua festa!