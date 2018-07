Mamma coraggio depone in aula: «Così quell’amico abusò di mia figlia»

Ha ricostruito in aula il calvario della figlia abusata, sin dalla più tenera età, dal suo collega di ufficio: la bambina aveva solo 6 anni ed ha dovuto subire in silenzio l’orrore degli abusi fino all’adolescenza. Un racconto drammatico, quello reso ieri dalla donna davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Salerno, in una delicatissima udienza a porte chiuse protrattasi per circa due ore. Nella sua sofferta deposizione la madre della ragazzina, parte civile nel procedimento attraverso…

di Viviana De Vita