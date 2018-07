Maiori, tentato furto in un hotel: in manette un 29enne

In tarda mattinata, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi, hanno tratto in arresto P.M. classe 1989 pluripregiudicato di Salerno per tentato furto aggravato in hotel. Il giovane è stato sorpreso mentre si era intrufolato all’interno di un noto hotel di Maiori, e stava rovistando all’interno dei i bagagli di alcuni ospiti nella sala bar. Scoperto nel suo intento dal personale dell’hotel, il ladro ha tentato una precipitosa fuga ma è stato bloccato dal direttore della struttura che aveva nel frattempo allertato il 112. I militari dell’Aliquota Radiomobile, che si trovavano in perlustrazione proprio a Maiori, sono sopraggiunti in pochissimi secondi bloccando risolutivamente il malvivente. Dopo gli accertamenti preliminari ed aver acquisito le informazioni utili dei testimoni, lo hanno tradotto presso la Compagnia di Amalfi e dichiarato in stato di arresto per poi tradurlo presso il carcere di Salerno Fuorni dove trascorrerà la notte in attesa del giudizio direttissimo di domani mattina.