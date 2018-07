Maiori, sulla Movida parla Rosario Sepe: “amministrazione incapace di programmare”

Rosario Sepe, vocalist delle notti in Costiera Amalfitana ed ormai professionista dell’intrattenimento notturno, ha esternato la propria posizione sulla ventura programmazione estiva nella sua Maiori. “The voice of Love”, divenuto da anni punto di riferimento nel settore in Campania e a livello nazionale, non riesce a capacitarsi delle difficoltà emerse mettendo in campo la propria esperienza per animare il borgo della Costiera.

“Rientrato da un altra bellissima serata – scrive Sepe – stanco ma soddisfatto di apportare quel tocco in più ai vostri “eventi”… unico rammarico di dover rispondere ad amici sulla Movida di quest estate a Maiori…ormai abituati a ballare “come giusto che sia” in un paese di vocazione Turistica quasi ogni sera!!!”

“Purtroppo un amministrazione incapace di programmare… che ancora a distanza di un anno non hanno ancora provveduto a pagare il debito per il “contributo” da erogare per il calendario 2017 e spese “Solarium” da noi anticipate…si amici cari..qualcosa di assurdo..(ma vero) vorrei ancora dare per il mio Paese..per i miei amici che dopo un anno di lavoro con sacrifici si pagano la “vacanza” nella nostra amata Cittadina”

“Vorrei ma non “posso” o forse sono “stanco” di lottare contro il “niente” – conclude “The voice of Love” – perché il mio lavoro lo faccio in tutta la Campania e non solo..però quanto fa male non poterlo fare a “casa propria”…buon Estate 2018 a Maiori Paese BELLO che non BALLA. (So che è il pensiero di tutto il gruppo “organizzatori” ma io non riesco più…a non esternare l’amaro REALTÀ)”.