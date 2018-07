Maiori, servizio antidroga dei carabinieri in spiaggia: sorpresi anche due minorenni

I Carabinieri della Stazione di Maiori questo weekend hanno condotto un servizio antidroga sulle spiagge di Maiori ed Erchie. Otto sono i giovani, di cui due minori, sono stati individuati in possesso di hashish e marijuana, destinati all’uso persona.

I militari in borghese, hanno colto sugli arenili questi ragazzi che detenevano e consumavano le sostanze stupefacenti. I giovani erano tutti provenienti da Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno. Gli uomini dell’arma, agli ordini del luogotenente Giuseppe Loria, hanno sequestrato in totale 20 grammi di droga.

L’operazione mirata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha segnalato i responsabili, come assuntori, alla Prefettura di Salerno per la violazione amministrativa (ex articolo 75 dpr 309/90).