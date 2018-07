Maiori, processata per truffa un’agenzia di Tecnocasa

Processata per truffa un’agenzia di Tecnocasa a Maiori, in Costiera Amalfitana. Il titolare dell’agenzia immobiliare D.G. ed il venditore P.G., in occasione della stipula dell’acquisto di un immobile nel pieno centro di Maiori, da parte di M.S., hanno usato raggirare l’acquirente dichiarando contrariamente al vero, che lo stabile in questione era di uso abitativo e su due livelli.

Successivamente, la malcapitata ha scoperto che il primo piano dell’edificio era in realtà soppalcato, poi la proposta di acquisto è stata modificata, modificando nel documento la voce relativa alla destinazione d’uso: il danno era ormai era già fatto, perché l’assegno della caparra era stato già consegnato, ed il titolare aveva già maturato il diritto alla provvigione agenziale.

M.S. ha pertanto querelato i due agenti per essersi appropriati della caparra, nonostante la risoluzione consensuale del contratto. La vicenda è attualmente seguita dall’avvocato Maddalena Caccavale, che intanto è riuscita a far sequestrare l’assegno di caparra con un abile intervento legale.