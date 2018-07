Maiori piange Armando Mussolino, ex bigliettaio della Sita

di Michele Pappacoda E venuto a mancare Armando Musollino ex bigliettaio della SITA . Un uomo ben voluto e stimato , una brava persona. Ne danno il triste annunzio la sorella Maria Rosaria, i nipoti Vincenzo, Raffaele, Daniele e Maria Rosaria.

I funerali stamani, sabato 21 luglio, alle 11.30, partendo dalla casa dell´estinto in Via Corso Reginna 22 per la Collegiata di Santa Maria a Mare.