Maiori, lavori ENEL: disagi nella giornata di martedì prossimo

Maiori. L’ENEL ha da poco annunciato che nella giornata di martedì 10 luglio, dalle ore 12 alle ore 16, alcune zone subiranno dei disagi dovuti ad alcuni lavori agli impianti. In particolare la corrente elettrica mancherà nelle seguenti strade:

sp Chiunzi nuova 150, 156

v Nuova prov.Chiunzi sn

sp Chiunzi nuova 157

frz Vecite sn

v Castello sn

v Chiunzi sn

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.