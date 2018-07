MAIORI. LA NUOVA SCUOLA.

Il Consiglio Comunale di oggi sancisce, per la nostra città, una vera e propria svolta verso il

cambiamento.

Già a partire dalla mia prima esperienza da amministratore, prima ancora che da sindaco, mi sono

impegnato affinché Maiori potesse avere una nuova scuola, moderna e funzionale, ma prima di tutto sicura.

È ancora vivo il ricordo della tragedia di S. Giuliano di Puglia del 2002, episodio che scosse le

coscienze di tutti e che mi convinse ulteriormente della necessità di investire nella sicurezza degli edifici

scolastici.

Per questo motivo, già con l’Amministrazione guidata da Stefano Della Pietra, cominciai ad

occuparmi concretamente dell’obiettivo di realizzare una nuova scuola.

Da allora prese il via un iter di pianificazione lungo e complesso (due proposte di project financing,

rispettivamente nel 2003 e nel 2008) e caratterizzato da numerosi ostacoli di ordine burocratico nonché

dall’ostruzionismo delle opposizioni, come nel caso del referendum popolare promosso da Civitas nel 2008.

Dopo una lunga fase di immobilismo durante la quale, chi mi ha preceduto alla guida del paese, ha

ampiamente trascurato la questione scuola, grazie alla fiducia conquistata nella passata tornata elettorale, ho

potuto riprendere le fila di un discorso interrotto.

Negli ultimi tre anni, io ed i componenti della mia amministrazione, abbiamo fatto convergere tutti i

nostri sforzi sulla progettazione di un’opera fondamentale per le future generazioni. Dopo diverse

interlocuzioni siamo riusciti ad attrarre investitori credibili sul nostro territorio e, attraverso l’istituto del

project financing, realizzeremo una scuola tutta nuova.

Il ricorso ad un’operazione di finanza di progetto – innovativa per un’opera di edilizia scolastica – si è

reso necessario per poter finanziare l’intera costruzione dal valore stimato di circa 7 milioni di euro. Poiché

siamo determinati ad investire in quest’opera di assoluta rilevanza per la nostra città, l’Ente interverrà con

fondi propri per un importo di 3 milioni di euro.

Inoltre, il progetto sarà candidato nell’ambito del programma triennale per le opere di edilizia

scolastica della Regione Campania, il cui bando scade il prossimo 5 luglio e confidiamo che il Governatore

De Luca, da sempre sensibile alle istanze del nostro territorio e al benessere delle nuove generazioni, non

faccia mancare il suo appoggio.

Nelle prime fasi programmatiche è stata data la massima priorità all’individuazione dell’area più

sicura e più idonea ad ospitare la nuova edificazione; la zona di via De Iusola risponde pienamente a tali

caratteristiche in quanto oltre a non presentare elementi di rischio idrogeologico, è stata finanche indicata

come sito di accoglienza in caso calamità naturali nell’ambito del Piano Intercomunale di Protezione Civile.

L’intervento di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico di via De Jusola

programmato ci consentirà finalmente di realizzare – in luogo del vetusto edificio esistente, non più

adeguabile alla normativa sismica – una nuova struttura sicura, moderna ed accogliente nei minimi dettagli

ed ispirata a criteri innovativi sia dal punto di vista strutturale che funzionale.

Il nuovo fabbricato ospiterà le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie.

Nel prossimo futuro, intendiamo partecipare alla cittadinanza gli aspetti architettonici ed esteticofunzionali

della nuova scuola ed interloquire con tutte le parti (genitori, dirigenti scolastici, docenti) circa le

fasi di sviluppo del progetto.

Desideriamo fermamente che i nostri figli possano crescere in un ambiente sicuro, all’altezza degli

standard didattici e tecnologici e delle sfide che ci impone la modernità.

Implementare la dotazione infrastrutturale della città per rispondere alle principali istanze della

popolazione e migliorare le condizioni di vita dei cittadini, dai più piccoli ai più grandi, è l’obiettivo che ci

ha animato in questi anni e che continuerà a segnare il cammino della nostra azione politica.

Il Sindaco

Antonio Capone